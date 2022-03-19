Харків'ян закликають залишатися в укриттях: по місту чути вибухи

Харків'яни повідомляють про звуки вибухів в районах Рогані та Харківського тракторного заводу.

Вибухи мешканці чують уже понад пів години. Жителів Харкова задля власної безпеки закликають залишатись в укриттях.

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Нагадаємо, за даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, за минулу добу росіяни стріляли 29 разів. Йдеться про артилерійські, мінометні удари та обстріли із РСЗВ.

Окрім цього, упродовж доби 18 березня рятувальники у Харківській області здійснили 33 виїзди. Вони гасили пожежі та розбирали завали.

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