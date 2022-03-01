Харків'яни в різних районах повідомляють про нові вибухи
1 березня 2022 , 10:52Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Харків'яни станом на 10:48 1 березня повідомляють про нові вибухи. Вони лунають у різних районах міста.
У перший день весни Росія цинічно обстріляла місто. Ракетний удар завдав майдану Свободи значних руйнувань.
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Наразі відомо, що біля Харківської ОДА постраждали щонайменше 6 людей. Серед них – дитина. Кількість загиблих – уточнюють.
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