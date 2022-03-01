Харків'яни в різних районах повідомляють про нові вибухи

Харків'яни станом на 10:48 1 березня повідомляють про нові вибухи. Вони лунають у різних районах міста.

У перший день весни Росія цинічно обстріляла місто. Ракетний удар завдав майдану Свободи значних руйнувань.

Зауважте Росія втратила вже понад 5 700 військових після вторгнення в Україну

Наразі відомо, що біля Харківської ОДА постраждали щонайменше 6 людей. Серед них – дитина. Кількість загиблих – уточнюють.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.