Харків'янин і громадянин Китаю збирали дані про розробки під грифом "Таємно"
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Харків'янина та громадянина Китаю судитимуть за збір відомостей, які становлять державну таємницю. Харківська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт.
Відомо, що 50-річний житель Харкова збирав інформацію, яка має обмежений доступ. Наступний етап – він планував передати її представникам іноземної держави.
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Деталі
Слідство встановило, що 35-річний громадянин Китаю збирав відомості, які становлять державну таємницю України. У майбутньому він планував передати їх своїй країні. Для цього чоловік залучив посередника – місцевого жителя.
Домовленість відбулася ще у березні 2021 року. Тоді громадянин Китаю домовився зі співробітником одного з наукових центрів.
У березні 2021 року громадянин КНР домовився зі співробітником одного з наукових центрів, який спеціалізується на фізико-технічних науках, про передачу йому відомостей зі ступенем секретності "Таємно",
– мовиться у повідомленні.
За даними слідства, у цих документах містилася інформація про розробку антикорозійних покриттів.
Громадянина Китаю та посередника затримали у листопаді 2021 року.
В Ізюмі депутат передавав окупантам дані про ветеранів
- Офіс генпрокурора повідомив, що депутат Ізюмської міської ради перейшов на сторону російських окупантів.
- Він передавав загарбникам інформацію про ветеранів АТО. Також депутат передавав дані про людей, які надавали допомогу ЗСУ, та є представниками правоохоронних органів.
- Чоловікові вже повідомили про підозру.