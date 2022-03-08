З Харкова потягами вдалося евакуювати вже понад 600 тисяч людей

У Харкові продовжують евакуйовувати місцевих жителів. Так, з міста вже вивезли залізницею понад 600 тисяч людей.

Водночас автошляхи з Харкова – переповнені, тому вивозити людей таким чином неможливо. Про це повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов 8 березня.

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Якщо казати про евакуацію з Харкова, то наразі залізницею ми відправили понад 600 тисяч людей. Якщо брати автотранспорт, то і київський напрямок, і львівській продовжують бути перевантаженими,

– каже Синєгубов.

До слова, Укрзалізниця організувала безліч евакуаційних рейсів по Україні. З розкладом на 8 березня, зокрема з Харкова, ви можете ознайомитись за посиланням.

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