У Харкові аніматори дають вистави для дітей, що ховаються від вибухів у метро

Аніматори Центрального парку культури та відпочинку ім. Горького вирішили влаштувати виставу для дітей, які ховаються від вибухів на станціях метро.

Аніматори зʼявилися перед дітками в костюмах людини-павука, бетмена та зайця. Також для малечі підготували розважальну програму з танцями, іграми та змаганнями.

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Аніматори провели костюмовану виставу на станціях "Армійська", "Олексіївська" та "Палац спорту", "Спортивна" та "Холодна Гора".

Улюблений парк харків’ян робить свій вклад у перемогу – підтримує дітей, відволікає від жаху війни та дарує їм радість і сміх. Згодом виставу побачать хлопці та дівчата й на інших станціях метро,

– зазначили аніматори.

Крім того, у планах колективу – дати вистави у сховищах у школах міста.

До слова, внаслідок російського вторгнення станом на 26 березня вже загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених. Найбільше постраждалих дітей на Київщині - там відомо про 64 постраждалих.

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