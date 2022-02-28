У Харкові через обстріл жінці відірвало ноги

28 лютого 2022 , 13:53
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові внаслідок обстрілів місцевій мешканці відірвало ноги - її терміново госпіталізували, над її станом працюють медики.

Жінка потрапила під черговий обстріл російських окупантів. Через снаряд вона втратила обидві ноги.

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Жінку забрали медики – її життя намагаються врятувати. 

Росіяни обстріляли Харків з "Градів" та "Смерчів". У місті багато поранених та загиблих.

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Автор: Ярослава Прадід