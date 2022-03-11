У Харкові, Черкасах та області, Чернігові, Авдіївці на Донбасі — повітряна тривога
11 березня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У низці українських регіонів повідомили про повітряну небезпеку. Сирени звучать в Харкові, Черкасах та області, Чернігові, Авдіївці на Донбасі.
Протягом ночі на Чернігів скинули 2 авіабомби. Вони пошкодили житловий сектор, а також руйнувань зазнав водогін.
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Тепер в обласному центрі немає водопостачання. Ще раніше частина міста була без тепла, багато мешканців залишились і без електропостачання.