Речниця поліції району Евеліна Черепахіна підтвердила виданню, що правоохоронці 9 червня, приблизно о 18:00 отримали повідомлення про чоловіка, який може мати зі собою гранату.

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Зловмисника помітили за адресою Салтівське шосе, 141Б. За словами очевидців, він розгулював з предметом, схожим на гранату, та погрожував місцевим дітям підірвати його.

Згодом туди приїхала поліція, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:00 перший під'їзд 5-поверхівки огородили стрічками. Всередину нікого не пускали. Біля входу чергували поліцейські, неподалік була пожежна машина. Однак мешканців будинку не евакуйовували.

Зловмисника затримали

За попередньою інформацією, поліцейським вдалося затримати зловмисника в одному із під'їздів будинку.

У пресслужбі ДСНС 24 каналу розповіли, що послуги рятувальників не знадобилися.

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Чоловік з гранатою гуляв по Салтівському шосе: дивіться карту