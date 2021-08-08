Вибухівки не було

Повідомлення про можливий вибух надійшло поліцейським о 15:24. За допомогою до них звернувся сусід чоловіка, який погрожував підірвати під'їзд будинку.

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Усіх мешканців під'їзду евакуювали патрульні. Водночас, коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, 46-річний "підривач" спав.

Вибухонебезпечних предметів або речовин у його помешканні поліцейські не виявили,

– заявили у поліції.

На місце події правоохоронці викликали швидку допомогу. Медики відвезли "підривача" у Харківську обласну клінічну психіатричну лікарню №3.

Інформацію про інцидент зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Всі обставини події з'ясовують.

У Кривому Розі підірвався чоловік

Через кілька годин після інциденту трагедія трапилася біля будинку на вулиці Кармелюка у Кривому Розі. У руках 61-річного місцевого мешканця підірвалася граната. Внаслідок вибуху постраждав лише той чоловік.

Відомо, що потерпілого відвезли у лікарню у важкому стані. За даними ЗМІ, чоловіку відірвало ногу.