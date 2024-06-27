Про вибухи в Харкові повідомили о пів на 10 ранку. На цей момент в місті вже була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про атаку на Харківщину зранку 27 червня

Близько 9 ранку в Харкові пролунала повітряна тривога. Згодом Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вже за хвилину захисники неба повідомили про рух КАБ у напрямку Харкова. Моніторингові канали заявили, що він міг впасти за межами міста. Однак приблизно через 10 хвилин місцеві жителі почули вибухи.

Коментарів від місцевої влади або військової адміністрації поки що немає.