У Харкові чули серію вибухів: що відомо
- У Харкові ввечері 4 травня пролунала серія вибухів, разом із цим у місті оголосили повітряну тривогу.
- Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
У Харкові ввечері 4 травня прогриміла серія вибухів. У місті також оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Про вибухи у Харкові стало відомо о 21:38. Про це написали місцеві журналісти.
У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,
– мовиться у повідомленні Суспільного.
Уже далі, близько 21:40, у самому Харкові оголосили повітряну тривогу.
До цього, сирени вже лунали в Харківській області, у місті та регіоні розділені оголошення повідомлень про небезпеку з повітря.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"КАБи на Харківщину!" – написали військові о 21:11.
Наразі про наслідки ворожої атаки у місті ні у мерії, ні в ОВА не писали.
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