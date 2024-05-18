У Харкові чули вибух

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, цього разу знову під ударом опинився Харків.

Вдень 18 травня в Харкові пролунали вибухи. В області раніше оголосили повітряну тривогу.

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Харків знову під уларом

Перед тим, як стало відомо про звуки вибухів, Повітряні сили сповістили про пуски керованих авіаційних бомб у цьому регіоні.

Наразі невідомо про наслідки вибухів. Також немає жодних офіційних коментарів.

Росія постійно криє вогнем Харків, а 10 травня навіть розпочала новий наступ у Харківській області.

У Харкові 8 травня прогриміла серія вибухів