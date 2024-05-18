У Харкові чули вибух
18 травня 2024, 12:30Читать новость на русском
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, цього разу знову під ударом опинився Харків.
Вдень 18 травня в Харкові пролунали вибухи. В області раніше оголосили повітряну тривогу.
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Харків знову під уларом
Перед тим, як стало відомо про звуки вибухів, Повітряні сили сповістили про пуски керованих авіаційних бомб у цьому регіоні.
Наразі невідомо про наслідки вибухів. Також немає жодних офіційних коментарів.
Росія постійно криє вогнем Харків, а 10 травня навіть розпочала новий наступ у Харківській області.
У Харкові 8 травня прогриміла серія вибухів
- Росіяни не припиняють терор цивільного населення України. Вранці 8 травня у Харкові знову пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу за кілька хвилин до гучного звуку. Згодом у місті знову чули серію вибухів.
- Кореспонденти Суспільного о 13:11 повідомили, що у Харкові було чутно серію вибухів. Близько 11:09 у Харкові також прогримів потужний вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку на регіон.
- Перед цим у ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.