У Харкові чули серію вибухів під час повітряної тривоги

На Харківщині через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в обласному центрі почули перші вибухи.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть мирні українці, зокрема маленькі діти.

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У Харкові лунали вибухи

Приблизно опівночі 28 липня у Харкові почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише орієнтовно півтори години.

Практично одночасно із сиренами у місті почали лунати вибухи. Місцеві жителі повідомили у соцмережах, що їх було щонайменше 4. Після цього розпочалися пожежі. Також харків'яни бачили виліт ракет з боку російського Бєлгорода.

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибухів. Це могли бути звуки роботи нашої системи протиповітряної оборони або ж "прильоти" ворожих ракет чи снарядів. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Зауважте, що під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони трапляться. Також не варто розголошувати адреси влучань російських снарядів чи ракет. Адже така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.

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Про відбій повітряної тривоги на Харківщині оголосили о 00:40.