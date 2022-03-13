У Харкові чути вибухи: негайно в укриття

Харків'яни повідомляють про залпи та вибухи. Зокрема вибухи добре чути на Нових Будинках та Салтівці.

У мережі вже з'явились перші відео. На одному з них вибухи не лише чути, а й видно. По одному з районів нанесли не один удар.

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Пізніше у мережі повідомили, що шумно у всіх районах. Просимо місцевих мешканців залишатися в укриттях та не виходити на вулицю.