У Харкові демонтували пам'ятник Жукову

Пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові знесли - бюст ліквідували вранці 17 квітня. Тепер на місці радянського військового є надпис "Слава Україні".

В Адміністрації Немишлянського району міста Харкова підтвердили знесення пам'ятника – голова адміністрації Тетяна Топчій повідомила, що це зробили військові.

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За її словами, пам'ятник демонтували приблизно об 11:00.

Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося,

– зазначила Топчій.

Як зараз виглядає пам'ятник радянському маршалу Жукову / Фото телеграм-каналу ХХ

Раніше пресслужба Харківської міськради неодноразово виступала проти знесення бюста та декомунізації проспекту, де знаходиться пам'ятник.

Бюст Жукова зніс спецпідрозділ "KRAKEN". Підрозділ опублікував відео знищення радянського маршала.

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