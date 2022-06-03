У Харкові і Дергачах чути вибухи: не виходьте з укриття

У Харкові і Дергачах станом на 22:40 3 червня повідомляють про вибухи. Місцевим жителям необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту.

Залишатися у місцях безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

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Жителі північних районів Харкова та Дергачів повідомляють про звуки вибухів,

– мовиться у повідомленні.

Майже в усіх областях – повітряна тривога

Станом на 22:20 майже у всіх областях України повідомляють про повітряну тривогу. Сповіщення про небезпеку лунає майже по всіх областях, окрім Херсонської. Немає тривоги і в Криму. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає – там неможливо увімкнути оповіщення.

Людей просять не ігнорувати повідомлення про небезпеку. За 100 днів війни ракетні удари забрали життя багатьох українців.

Завершується 100 день війни

Увечері 3 червня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. У 100 день війни президент наголосив, що Україна обов'язково переможе.

Зеленський зауважив, що рівно сто днів тому всі українці прокинулися в іншій реальності. У 2014 році Росія прийшла в Україну зі словом "війна". А 24 лютого 2022 року додала ще одне слово й зробила словосполучення "повномасштабна війна". У 100 день війни президент говорив про 100 слів, які завдають болю та вселяють надію.

Український лідер передусім назвав два слова "наші герої" (люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні захищають країну). А також – слова "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний", "Чорнобаївка".

Стали рідними для українців такі іноземні слова як-от: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув", "ленд-ліз".

У нас є важкі слова, які так багато значать для кожного українця. Це "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" та "Азовсталь".

Буде ще багато слів, які знатиме кожен. Які матимуть сенс для кожного. І які дадуть шанс мільйонам. Це слова – відбудова, кандидатство і членство, гарантії і безпека. І обов'язково – слово "повернення". Звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – "звільнення",

– заявив президент.

Зеленський додав, що це – слова нашого майбутнього! Вони про те, що український народ зробить з нашою червоною калиною та з нашою славною Україною. Підсумував своє звернення президент 3 словами, задля яких українці борються упродовж ста днів після восьми років. Це – мир, перемога, Україна.

Важливо – звернення Зеленського за 3 червня: дивіться відео