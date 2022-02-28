У Харкові та Дніпрі лунають сирени

Повітряну тривогу оголосили в Харкові та Дніпрі. Людей закликають негайно ховатися в укриття.

У Харкові та Дніпрі увімкнули сирени близько 7:25 28 лютого. Це відбувається вже 5-ий день через напад Росії на Україну.

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Після того, як прозвучить сирена люди негайно мають йти в укриття. Разом із тим слід швидко вимкнути газ і світло.

Також місцеві мають допомогти сховатися людям з інвалідністю та похилого віку. Мовиться, не лише про рідних, а й про сусідів.

Зі собою слід взяти "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом. Виходити з укриття можна лише після наступного дзвінка, що сигналізуватиме про безпеку.

Станом на 07:33 у Дніпрі відбій тривоги.

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