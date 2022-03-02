У Харкові дві крилаті ракети потрапили по штабу тероборони

У Харкові продовжують обстрілювати місто – від військових об’єктів до житлових будинків. Зокрема, дві крилаті ракети потрапили по одному зі штабів територіальної оборони.

Про це пишуть медіа. Також інформацію про крилаті ракети надав і журналіст Андрій Цаплієнко.

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Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Додамо, що раніше російські окупанти випустили крилату ракету в будівлю Харківської міської ради. Згодом уточнили, що епіцентром влучення ракети стала будівля Палацу Праці, "основні руйнування там".

Окрім того, 2 березня ракетні удари по центру Харкова відновилися на вулиці Мироносицькій. В результаті спалахнули будівлі обласного управління СБУ та Нацполіції, через дорогу – корпус соціологічного факультету ХНУ ім. Каразіна. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, дев'ять – отримали травми.

Ввечері у Харкові знову чути вибухи. У місті – повітряна тривога, не покидайте укриття. Харків'яни продовжують ділитися відео розбомблених квартир.

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