У Харкові жінка хотіла запустити дрон на випускному заході у школі, ледь не втрапивши у скандал

Приватна школа в Харкові ледь не опинилася в центрі скандалу через ризикований задум однієї з мам на випускному святі. Вона хотіла запустити дрон та розсипати з нього пелюстки.

Харків регулярно потерпає від атак ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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На випускному заході у школі Харкова хотіли запустити дрон

На випускному заході в "Авторській школі Бойка" одна з мам вигадала, як креативно провести захід. Вона захотіла запустити дрон та скинути з нього пелюстки. Втім, цього зробити їй не дозволили.

Скидати пелюстки мав дрон Mavic, що є цивільним дроном, але наразі активно застосовується військовими на фронті.

Ситуацію вдалося врегулювати без порушень. Щоправда, ініціаторка казала, що "з ППО домовлено". Так чи інакше, запуск дрона не стався.

Згідно з чинними правилами, повітряний простір України закритий для недержавного використання з 24 лютого 2022 року. Будь-яке використання дронів має погоджуватися одразу кількома службами, зокрема Національною поліцією. Поліція, своєю чергою, також інформує про використання такої техніки. Кожне використання дрона не для цілей оборони має узгоджуватися з Генштабом ЗСУ.