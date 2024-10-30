У Харкові КАБ влучив у будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди

У харківську багатоповерхівку окупанти влучили КАБом. Це сталося під час вечірнього обстрілу Харкова 30 жовтня. 24 Канал інформує, що відомо про подію.

Що відомо про влучання у будинок в Харкові

Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі,

– написав Ігор Терехов о 22:57.

Олег Синєгубов додав, що, за попередніми даними, зафіксовано удар КАБом у Салтівському районі Харкова. Відомо про влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

"Попередньо – є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває", – написав очільник ОВА.