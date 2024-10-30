У Харкові КАБ влучив у будинок: є постраждалі, під завалами можуть бути люди
30 жовтня 2024, 23:07Читать новость на русском
У харківську багатоповерхівку окупанти влучили КАБом. Це сталося під час вечірнього обстрілу Харкова 30 жовтня. 24 Канал інформує, що відомо про подію.
Що відомо про влучання у будинок в Харкові
Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі,
– написав Ігор Терехов о 22:57.
Олег Синєгубов додав, що, за попередніми даними, зафіксовано удар КАБом у Салтівському районі Харкова. Відомо про влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.
"Попередньо – є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває", – написав очільник ОВА.