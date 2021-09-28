За словами керівниці виборчої комісії Харкова Олени Матвієнко, офіційно зареєстровані кандидати на посаду міського голови можуть відкривати виборчі фонди, подавати списки довірених осіб та проводити агітаційні заходи.

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Посадовиця також зазначила, що претенденти на крісло очільника Харкова також мають подавати інформацію про спостерігачів, які їх представлятимуть.

Кого вже зареєстрували кандидатом на посаду мера Харкова

Згідно з офіційними даними, посвідчення кандидатів отримали:

Михайло Добкін;

Костянтин Немічев;

Дмитро Маринін;

Олександр Кондрусик;

Володимир Плетньов.

Крім того, документи про реєстрацію має отримати Валерій Говоров. Також 28 вересня пакет документів подав чинний секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Його нещодавно висунули на партійній конференції представники "Блока Кернеса – "Успішний Харків".

Загалом прийом та реєстрація кандидатів на мерську посаду у Харкові триватимуть до 30 вересня.

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