Лист про закладення вибухівки надійшов на електронну скриньку поліції. Це трапилося приблизно о 9 годині ранку 4 червня.

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Одна з медичних установ, де шукають вибухівку / Фото Суспільного

Що відомом про це замінування

Це одне з найбільших замінувань, які траплялися в Харкові за останній час.

З медичних установ евакуювали всіх осіб.

Після цього туди направили вибухотехніків та слідчо-оперативні групи.

Також на місцях працюють кінологи, які проводять обстеження будівель.

Станом на 16:50 годину 4 червня поліція ще не повідомила про результати обстежень.

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Яке покарання за таке можливе

Якщо вибухівку в медичних установах не знайдуть, то цей випадок можуть кваліфікувати, як неправдиве повідомлення про загрозу життю людей. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці.



Евакуйовані з 30 міської лікарні Харкова / Фото Суспільного

Зверніть увагу! У Харкові 5 та 6 квітня шукали вибухівку в гіпермаркетах "Епіцентр". Таке ж трапилося 8 квітня, однак тоді ще замінували 5 відділень "Нової пошти". В жодному з цих 3 повідомлень про замінування вибухівку не виявили.