Вночі у Харкові знов лунали гучні вибухи, а Дніпропетровщину атакували "Шахедами"
У ніч проти 17 липня російські загарбники атакували Дніпропетровщину та Харків. Однак українська ППО спрацювала оперативно.
Харків вдруге за добу опинився під ударом. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Харків під ворожим ударом
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пізно ввечері Харків знов опинився під ударом. За попередньою інформацією, було зафіксовано обстріл Основ'янського району.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вчора ввечері близько 19:00 та 22:00 ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Росії, а в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік.
Ще троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.
Зауважимо, що перед цим 16 липня у Харкові також було зафіксовано влучання в Основ'янському районі. На місці прильотів працювали співробітники ДСНС і гасили пожежу. Внаслідок обстрілу постраждало семеро осіб. Є непідтверджена інформація про одного загиблого.
Дніпропетровщину атакували дрони-камікадзе
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що близько першої години ворог атакував область безпілотниками. На щастя, обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід".
Решта ночі на Дніпропетровщині минула тихо і без обстрілів.
Попередні атаки України: що відомо
- Нагадаємо, що російські військові під вечір 16 липня завдали чергового ракетного удару по Харкову. Ворог бив ракетами типу С-300, внаслідок чого є поранені, а також щонайменше одна жертва.
- У прокуратурі повідомили, що о 18:50 російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Вони влучили у промислове підприємство, розташоване в Основ'янському районі міста. За попередньою версією, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з Бєлгородської області.
- Наразі відомо, що одна людина загинула внаслідок атаки. Ще троє зазнали поранень. Усі вони – співробітники промислового підприємства.
- Згодом стало відомо, що жертвою ракетного удару став чоловік 1999 року народження. Він працював на цьому цивільному підприємстві, в яке влучили окупанти.
- 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Також ворог застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).
- Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".