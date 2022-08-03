У Харкові та Запоріжжі чули вибухи: у багатьох областях – повітряна тривога

На Сході рано-вранці 3 серпня оголосили повітряну тривогу. Згодом у Харкові та Запоріжжі повідомили про перші вибухи.

Вибухи в Харкові пролунали приблизно через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Спершу сирени лунали лише в східних областях.

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У багатьох областях оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 4 години ранку в:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто 120 днів тому.

У Харкові та Запоріжжі лунали вибухи

Не варто ігнорувати сигналів про повітряну тривогу, адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців. Якщо у будинку чи поблизу немає укриття, рятувальники рекомендують скористатися "правилом двох стін". Для цього потрібно піти у кімнату без вікон всередині помешкання та перебувати біля опорної стіни.

Приблизно о 4:00 місцеві жителі почали повідомляти у соцмережах, що в Харкові вкотре пролунали вибухи. Їх було щонайменше 2.

Окрім цього, вибухи чули й в Запоріжжі. За інформацією місцевих телеграм-каналів, він був лише один приблизно о 4:19.

Наразі точно невідомо, що було причиною цих звуків – ворожий обстріл чи робота системи протиповітряної оборони. Адже офіційної інформації щодо цього поки немає.

Хай там як, до повідомлення про відбій повітряної тривоги містянам варто перебувати в укриттях. Позаяк станом на 4:22 загроза атаки окупантів досі існує.

Зауважте, що під час повітряної тривоги не варто повідомляти адрес чи публікувати фото та відео з місць обстрілів. Пам'ятайте, що така інформація лише грає на руку загарбникам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали заради терору мирних українців.

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