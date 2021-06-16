Про це повідомила матір дитини, яка зняла відео. Вона про це написала в один із місцевих телеграм-каналів 15 червня.

Інший випадок Виглядала неадекватною: в Одесі перехожих шокувала поведінка жінки з немовлям – відео

Чому дитині не помогли

Знущання з дитини помітили біля школи №82. Авторка допису розповіла, що її донька подзвонила до неї та плакала. Дитина казала, що бачить, як вбивають дівчинку.

Моя донька підійшла до дорослих і попросила про допомогу, але ті не втрутились. Вони сказали, що ця жінка там кожен день гуляє й так поводиться,

– розповіла жінка

Матір знущається з дитини на спортмайданчику в Харкові: відео телеграм-каналу "Харьков Life"

Зверніть увагу! На Хмельниччині 15 травня затримали чоловіка, який ймовірно знущався з власних дітей. Слідчі вважають, що він відлупцював 8-річного сина й 6-річну доньку розпеченою кочергою.