У Харкові та області повітряна тривога: усім негайно в укриття
14 березня 2022 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські окупанти можуть завдати чергового удару Харкову та в межах області. Усім мешканцям потрібно потурбуватися про свою безпеку та піти в укриття.
Російські окупанти продовжують бомбардувати Харків. Вони вже завдали місту великої шкоди, але зупинятися на заподіяному не збираються.
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Небезпека обстрілу
У Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Усім негайно потрібно піти в укриття. Покидати безпечне місце можна лише після відповідного сигналу.
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