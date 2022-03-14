У Харкові та області повітряна тривога: усім негайно в укриття

14 березня 2022 , 11:03
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Джерело:

Суспільне Харків

Російські окупанти можуть завдати чергового удару Харкову та в межах області. Усім мешканцям потрібно потурбуватися про свою безпеку та піти в укриття.

Російські окупанти продовжують бомбардувати Харків. Вони вже завдали місту великої шкоди, але зупинятися на заподіяному не збираються.

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Небезпека обстрілу

У Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Усім негайно потрібно піти в укриття. Покидати безпечне місце можна лише після відповідного сигналу.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська