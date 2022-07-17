У Харкові одразу після тривоги знову лунали вибухи: після прильотів повідомляють про пожежі

У Харкові вночі 17 липня вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого обстрілу. Невдовзі в місті почали лунати вибухи.

В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже російські ракети та снаряди часто прилітають саме в житлові райони, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні жителі, зокрема маленькі діти.

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В Харкові знову лунають вибухи

У Харкові о 2:46 почали лунати сирени. Через кілька хвилин місцеві почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів. За словами харків'ян, їх було 4.

За інформацією низки телеграм-каналів, Харків знову обстрілювали з Бєлгорода. Зауважте, що росіяни часто випускають ракети саме з нього, адже відстань між містами становить лише 80 кілометрів.

Ракети, ймовірно, запускали з Бєлгорода: відео

Водночас поки невідомо, чи харків'яни чули звуки роботи системи ППО, чи "прильоти" ракет окупантів. Адже офіційної інформації щодо цього поки немає.

О 3:15 повітряну тривогу в Харкові скасували.

У Харкові чули вибухи під час повітряної тривоги: відео

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У місті почалася пожежа

Після вибухів в одному з районів Харкова розпочалася пожежа. За інформацією телеграм-каналу "Харьков Life. Украина", займання виникло внаслідок ворожого "прильоту".

Дим простягається над усім містом. Зачиняйте вікна,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, неподалік кордону також виникла пожежа.

Коротко про ситуацію на Харківщині

Вночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудила сирена. Невдовзі почали з'являтись повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.

Окупанти випустили по місту відразу 4 ракети. Обстріл здійснювали приблизно о 3:30 з-під Бєлгорода.

Внаслідок цього руйнувань зазнали житловий будинок, школа, а також адміністративні будівлі.

Одна з ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

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