Познайомились у військкоматі: у Харкові побралися захисник Бахмута і війскькова медикиня

Український військовий Михайло приїхав з Бахмута, аби одружитись із коханою Оленою, вона теж скоро може відправитись на передову, дівчина – військова медикиня. Вони познайомились у військкоматі і відразу зрозуміли, що призначені один для одного.

Кохання перевірене війною

Знайомі говорять, що ця пара – це те саме кохання з першого погляду. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко зафіксувала перші щасливі митті подружжя.

Увага Ми співатимемо колядки гучніше за звук генератора, – Зеленський привітав українців з Різдвом

Їх церемонія, як і всі військові шлюби зараз, коротка, але емоційна. У колі сім'ї та побратимів.

Були сусідами, але познайомились у військкоматі

Наречена Олена ділиться, що ніколи особливо й не мріяла про весілля, але війна змінила погляди дівчини.

Я ніколи не планувала своє весілля, ніколи не мріяла про нього. А воно ось як. Воєнний час, мабуть, якось інакше цінуєш життя і все, що відбувається,

– розповіла Олена.

Каже, що з чоловіком вони фактично сусіди, жили через дорогу, але не знали один одного, а на службі познайомились.

"Коли він не на нулі, то можна більш-менш, хоч раз в день поспілкуватись, а коли він там, то зв'язку немає", – додала дівчина.

Чуттєва історія військового та медикині: відео

Михайло ж розповів, що відразу відчув, що Олена – його майбутня дружина. І радіє одруженню. Каже, "хоч щось у цьому році буде хороше".

Коли вона до нас приїхала, це все було у воєнній ситуації, думаю: ясно, значить моє! Після знайомства минуло зовсім мало часу, як кажуть, якщо твоє, треба брати відразу,

– пригадав Михайло.

Попереду у молодих "медовий тиждень"

За тиждень чоловіку повертатися на найгарячішу ділянку фронту. Дружина не виключає, що відправиться туди ж. Але поки в обох "медовий тиждень".

Місяць – не дозволяє служба, але після перемоги пара обов'язково наздожене своє.