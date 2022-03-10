У Харкові оголосили повітряну тривогу
10 березня 2022 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові лунають сирени оповіщення. Над містом існує повітряна загроза.
Сирени увімкнули о 14:07. Усім місцевим мешканцям потрібно терміново сховатися в укритті.
Важливо Армія Росії продовжує знищувати будинки Харкова і передмістя: світлини від поліції
Якнайшвидше візьміть свою "тривожну валізу" та сховайтеся в найближчому бомбосховищі. Не виходьте на вулицю поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Дивіться до теми відео: що робити, якщо почули звук сирен