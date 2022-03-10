У Харкові оголосили повітряну тривогу

У Харкові лунають сирени оповіщення. Над містом існує повітряна загроза.

Сирени увімкнули о 14:07. Усім місцевим мешканцям потрібно терміново сховатися в укритті.

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Якнайшвидше візьміть свою "тривожну валізу" та сховайтеся в найближчому бомбосховищі. Не виходьте на вулицю поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

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