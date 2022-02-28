У Харкові оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

У Харкові ввечері 28 лютого оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська продовжують обстрілювати місто, почали підривати підстанції.

Важливо Окупанти влучили у підстанцію на Харківщині: частина будинків без світла та води

Додамо, що у Харкові на 5 день вторгнення в Україну окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя. Вони обстріляли "Градами" квартали українського міста, чим вбили й покалічили багатьох невинних людей.

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