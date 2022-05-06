У Харкові перевірять позицію кожного депутата щодо агресії Росії

На найближчій сесії Харківської міської ради перевірять усіх депутатів стосовно ставлення до війни, яку розв'язала Росія проти України. Там хочуть почути позицію кожного чиновника.

Про це в ексклюзивному коментарі для 24 каналу повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що йому зрозуміла позиція не всіх депутатів міської ради.

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Робота має продовжуватись

На думку очільника міста, депутати Харківської міської ради повинні продовжувати працювати. Саме тому вже незабаром проведуть чергову сесію. Утім, порядок денний оголосять пізніше.

Хочуть почути чітку позицію

Терехов заявив, що сесія необхідна, оскільки зараз виникли питання, які пов'язані з перерозподілом бюджетних грошей. Крім того, на ній мер міста також хоче почути ставлення кожного з депутатів міської ради стосовно повномасштабного нападу Росії на нашу країну.

Я хочу розуміти позицію всіх депутатів щодо російської агресії,

– наголосив Терехов.

Нехай кожен проявиться

Він пояснив, що, до прикладу, позиція фракції "Успішний Харків" йому не є зрозумілою. Водночас позиція фракції "Слуга народу" – чітка. Стосовно інших – будуть слухати та робити висновки.

Зараз, по-перше, ми винесемо в сесійний зал ті питання, які необхідні для життєдіяльності міста, а, по-друге, нехай кожен проявиться,

– зауважив мер Харкова.

Перейменування вулиць

Також мер Харкова анонсував перейменування вулиць, скверів, площ та районів, назва яких пов'язана із державою-агресоркою. Він зазначив, що у виборі нових найменувань, опиратимуться на думку громадян, які зможуть дискутувати щодо цього на сайті Харківської міської ради.

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Крім того, Терехов заявив про розірвання будь-яких відносин Харкова із "містами-побратимами" з Росії. Оскільки, таке "братство" закінчується погано. Мер Харкова додав, що ці питання також обговорюватимуть на найближчій сесії міської ради.

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