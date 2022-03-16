У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух

Сильний вибух пролунав у Харкові вночі проти 16 березня. Про його наслідки наразі ще нічого невідомо.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Як стверджують місцеві мешканці, відлуння вибуху було чути фактично у всіх районах Харкова.

Читати також Терехов провів переговори з мерами Нью-Йорка, Чикаго і Бостона: просив лобіювати закриття неба​

У Харкові – повітряна тривога

Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени там почали звучати о 01:48, а згодом – й в області. Сигналу про відбій не було, залишайтеся в укриттях.

Раніше українським захисникам вдалося збити ворожий літак поблизу Харкова.

Який вигляд має Харків після російських атак: дивіться відео