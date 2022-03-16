У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух
16 березня 2022 , 02:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Харків"
Сильний вибух пролунав у Харкові вночі проти 16 березня. Про його наслідки наразі ще нічого невідомо.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Як стверджують місцеві мешканці, відлуння вибуху було чути фактично у всіх районах Харкова.
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У Харкові – повітряна тривога
Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени там почали звучати о 01:48, а згодом – й в області. Сигналу про відбій не було, залишайтеся в укриттях.
- Раніше українським захисникам вдалося збити ворожий літак поблизу Харкова.
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