У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух

16 березня 2022 , 02:09
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Джерело:

телеграм-канал "Суспільне Харків"

Сильний вибух пролунав у Харкові вночі проти 16 березня. Про його наслідки наразі ще нічого невідомо.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Як стверджують місцеві мешканці, відлуння вибуху було чути фактично у всіх районах Харкова.

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У Харкові – повітряна тривога   

Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени там почали звучати о 01:48, а згодом – й в області.  Сигналу про відбій не було, залишайтеся в укриттях.

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Автор: Ірина Буртик