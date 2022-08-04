У Харкові під час тривоги чули вибухи: ворог вдарив по місту

У Харкові ввечері 4 серпня пролунали декілька потужних вибухів. Сталося це якраз під час повітряної тривоги. Людей закликають залишатися в укриттях.

Перші деталі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни завдають ударів по місту.

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У місцевих телеграм-каналах пишуть про щонайменше 3 вибухи. Попередньо, ворог застосував РСЗВ. У місті оголосили повітряну тривогу та загрозу артобстрілу.

Синєгубов розповів, що окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих.

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Як минула доба на Харківщині

Зауважимо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Харків, стираючи його з лиця землі. 4 серпня, приблизно о 1:30, окупанти вчергове вгатили по місту.

Через російські атаки пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд. Унаслідок атак виникло кілька пожеж. Водночас Циркуни тричі опинилися під артилерійським вогнем ворога.

Через обстріли у лікарнях опинилися 4 людей – 3 жінок з Чугуївського району та 1 чоловік з Харківського. Також загинув 58-річний чоловік під час обстрілів Чугуєва. Загиблий був громадянином росії. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що російські окупанти запустили ракети С-300 по Харкову вночі 4 серпня з Бєлгородської області.

Для чого окупанти сунуть на Харків

Атаки росіян на Харківщині почастішали. Експрацівник СБУ Іван Ступак сказав, що у ворога є намір не просто захопити Харків, а знищити.

Вони просто знищують і потім приходять на руїни. Окупантів це повністю влаштовує. В них немає логіки, наприклад, захопити нафтопереробний завод, щоб він працював на них, росіяни його просто знищують, щоб він взагалі не працював ні на Україну, ні на росію,

– пояснив Ступак.

Експрацівник СБУ наголосив, що наступ на Харків може бути ще як варіант відтягування наших військових від Півдня.

Додамо, що подібну думку раніше озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, російські окупанти намагаються наступати на багатьох напрямках на Донбасі, але отримують відсіч від ЗСУ. За цими наступами стоїть ціль відволікти наших бійців від реально загрозливих напрямків. Адже для окупантів стратегічний задум – не Схід і Харківщина, а Південь.

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