У Харкові під завалами виявили тіла 7 загиблих

Харків уже 20 день героїчно тримає оборону. Збройні Сили України не пускають ворога до міста та здійснюють контрнаступальні операції по області.

Проте місто зазнає авіаударів. Вчора, 14 березня, ворог завдавав удари зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атака була із території Росії.

Рятувальникам вдалось врятували з-під завалів 3 людей. Проте під уламками будівельних конструкцій відшукали та вилучили тіла 7 загиблих.

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Лише за вчорашню добу піротехнічні підрозділи ДСНС 34 рази виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, які не розірвались.

Також 14 березня близько 23:30 російські снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

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