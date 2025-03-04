У Харкові пізно вночі пролунав вибух

Уночі 4 березня у Харкові було чути звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги, яка пов'язана з атакою дронів-камікадзе з боку Росії.

Про вибухи у Харкові повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Вибух у Харкові було чути о 01:30.

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Вибух пролунав, ймовірно, за межами міста

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, вибух, ймовірно, за межами міста. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів-камікадзе на Харківщині.

Місцева влада наразі не повідомляла деталей про вибух у Харкові.

Зауважимо, що під атакою дронів-камікадзе опинилися ще два українські міста. Окупанти масовано атакував мирну Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Це спричинило аварійні відключення світла. Крім того, через атаку постраждало четверо людей.

Ще серію вибухів було чути в Сумах. Там російський дрон влучив в одну з поліклінік. Також у місті є перебої зі світлом.