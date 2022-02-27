У Харкові помітили російську техніку: людей закликали не виходити з дому

Військову техніку російських загарбників помітили у Харкові. З огляду на це, місцевих мешканців просять не виходити на вулиці.

Цю інформацію вже підтвердив Іван Сокіл, очільник Департаменту цивільного захисту. Про це повідомили 27 лютого о 7:23.

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Російську техніку помітили у Харкові

Через пересування російської техніки Харківська міськрада зранку 27 лютого була змушена призупинити рух громадського транспорту. Жителів міста просять залишатися в укриттях та не виходити на вулицю.

! Техніку російських загарбників помітили, зокрема, на Олексіївці. Ще одна колона рухалася вулицею Шевченка у бік Гідропарку.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що відбувся прорив легкої техніки російського ворога у місто. "ЗСУ ліквідовують ворога. Цивільних просимо не виходити на вулиці", – зазначив він.

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Російська військова техніка у Харкові: дивіться відео

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