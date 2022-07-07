Окупанти з РСЗВ вдарили по Харкову: щонайменше 3 постраждалих

Російські окупанти обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню – щонайменше 6 "прильотів". Як наслідок – спалахнули пожежі. Відомо про 3 постраждалих.

Ворог 6 разів атакував місто

Повідомлення про вибухи почали з'являтись о 17.30 у місцевих телеграм-каналах. Згодом вони опублікували також фото, де у небі видно клубки диму. Наголошують, що "прильотів" було відразу декілька. На момент вибухів у місті не було оголошено сигналу повітряної тривоги.

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Внаслідок "прильотів" спалахнули пожежі

У Харкові – численні "прильоти". З 9 поверху видно велику кількість клубів диму,

– йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомили, що на місцях влучання почалися сильні пожежі. Займання стались в одному із приватних секторів.

У Харкові – численні "прильоти" / Фото телеграм-канали

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що атака дійсно була масовою – ворог 6 разів поцілив по місту.

росіяни знову вдарили по Харкову. Щонайменше 6 влучань в різних районах міста,

– написав журналіст.

Окупанти завдавали ударів з РСЗВ: є постраждалі

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив влучання. Попередньо, росіяни атакували реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 людей. Втім, інформація оновлюється.

Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б'є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру,

– зазначив Синєгубов.

За його словами, на місцях влучань працюють профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Ворог продовжує варварськи обстрілювати місто

російські окупанти не припиняють атакувати Харків та область, щоразу руйнуючи цивільну інфраструктуру та визначні споруди.

У ніч проти 6 липня загарбники обстріляли ракетами відразу кілька районів Харкова з території росії. Внаслідок обстрілів загинули 30 людей.

Варварство ворога не має меж. Адже мова йде не про військові об'єкти чи стратегічні цілі, загарбники свідомо стирають місто з лиця землі.

Попри обстріли окупантів, ЗСУ тримають свої позиції, а заклику евакуйовуватись місцева влада не давала. Крім того, 4 липня з тимчасово окупованих територій Харківщини вдалось евакуювати 860 людей.

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