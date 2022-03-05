У Харкові – повітряна небезпека

У Харкові лунать сирени. Усім жителям міста негайно слід пройти в укриття.

Всю ніч на 5 березня ворог нещадно бомбардував Харків. Не залишилось жодного району, який би не потрапив під обстріл.

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Найбільше постраждала Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центральна частина міста. Після авіанальотів у 40 будинках виникли пожежі.

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