У Харкові – повітряна небезпека
5 березня 2022 , 09:48Читать новость на русском
У Харкові лунать сирени. Усім жителям міста негайно слід пройти в укриття.
Всю ніч на 5 березня ворог нещадно бомбардував Харків. Не залишилось жодного району, який би не потрапив під обстріл.
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