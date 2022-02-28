У Харкові – повітряна тривога
28 лютого 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові станом на 17:30 28 лютого знову лунає повітряна тривога. Окупанти цинічно обстрілюють місто. Олег Синьогубов – голова місцевої ОВА – заявив: у Харкові відбувається геноцид українського народу.
Людей просять терміново пройти в укриття й залишатися там, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.
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За даними ДСНС, упродовж 28 лютого у місті постраждали понад 30 людей (дані можуть змінитися). Кількість загиблих встановити наразі неможливо.
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