У Харкові повітряна тривога: усі негайно в укриття

У Харкові знову лунають сирени, які попереджають про повітряну тривогу.

Усім жителям міста необхідно оперативно дістатися безпечного укриття. Головне у цій ситуації не панікувати.

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У Харкові повітряна тривога

У четвер, 3 березня, про тривогу повідомили о 21:18. У Харкові діє коменданська година з 18:00 до 06:00.

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