У Харкові повітряна тривога: усі негайно в укриття

3 березня 2022 , 21:21
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Джерело:

телеграм "Суспільне Харків"

У Харкові знову лунають сирени, які попереджають про повітряну тривогу.

Усім жителям міста необхідно оперативно дістатися безпечного укриття. Головне у цій ситуації не панікувати.

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У Харкові повітряна тривога 

У четвер, 3 березня, про тривогу повідомили о 21:18. У Харкові діє коменданська година з 18:00 до 06:00.

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Автор: Віта Свірневська