У Харкові повітряна тривога: усі негайно в укриття
3 березня 2022 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
У Харкові знову лунають сирени, які попереджають про повітряну тривогу.
Усім жителям міста необхідно оперативно дістатися безпечного укриття. Головне у цій ситуації не панікувати.
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У Харкові повітряна тривога
У четвер, 3 березня, про тривогу повідомили о 21:18. У Харкові діє коменданська година з 18:00 до 06:00.
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