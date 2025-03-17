У Харкові люди у військовій формі збили велосипедиста: у ТЦК прокоментували інцидент

У мережі поширили відео, як люди у військовій формі збили велосипедиста, який відразу втік з місця аварії. Ця ДТП сталася 16 березня в Індустріальному районі Харкова, і у ТЦК вже пояснили деталі інциденту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Харківський ОТЦК та СП.

Дивіться також Спровокував бійку і тікав: у ТЦК пояснили конфлікт з військовозобов'язаним у Львові

У Харкові збили велосипедиста

У харківських телеграм-каналах 17 березня почали ширитися кадри, як люди у військовій формі збили велосипедиста. Після зіткнення чоловік відразу втік з місця аварії, а з автівки – вийшли люди у військовій формі. Вони відтягнули велосипед з-під коліс, а потім поїхали у напрямку, куди побіг чоловік.

Речниця поліції Харківської області Альона Соболевська в коментарі Суспільному повідомила, що інцидент стався 16 березня в Індустріальному районі Харкова.

Повідомлення надійшло на лінію "102" безпосередньо від учасника події. Проводиться перевірка,

– заявили у поліції.

В ТЦК прокоментували інцидент

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео зі збиттям велосипедиста. Так, у відомстві підтвердили, що ДТП сталася під час пересування мобільної групи оповіщення. За попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події,

– наголосили у ТЦК.

Унаслідок зіткнення було пошкоджено велосипед. Наразі у Харківському ТЦК призначили службове розслідування.

У Харківському ТЦК наголосили, що не заперечують факту наїзду, однак зауважили, що аварія сталася за складних дорожніх умов та не була навмисною. Наразі всі обставини встановлюються, а після – правоохоронці нададуть відповідну правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху.

Раніше у Харкові виник конфлікт між людьми у камуфляжі та цивільними, який призвів до бійки та стрільби у землю. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, розпочато досудове розслідування за статтею про хуліганство, тривають слідчі дії із залученням всіх учасників та свідків.