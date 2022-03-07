У Харкові працюють відділення "Нової пошти": люди в чергах за гуманітаркою, – фото
7 березня 2022 , 13:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Харкві працюють відділення "Нової пошти". Місцеві мешканці простоють величезні черги, щоб отримати гуманітарну допомогу.
Харків'яни стоять у гігантських чергах за гуманітарною допомогою – перед одним з відділень зібралася щонайменш стометрова черга.
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На "Новій пошті" люди можуть отримати "гуманітарку" – їжу, ліки та інші речі, для того, щоб вижити під ворожими обстрілами.
Харків'яни отримують гуманітарну допомогу / Фото 24 канал
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