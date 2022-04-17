Росіяни продовжують часткове блокування Харкова

Триває 53 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Війська РФ продовжують часткове блокування Харкова.

Таку інформацію повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За попередніми даними, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують часткове блокування Харкова.

Ворог намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів Збройних Сил України та об'єктів критичної інфраструктури.

Також повідомляється, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Окупаційні війська продовжують гатити ракетами по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

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