У Харкові прогриміли вибухи під час тривоги: місцеві кажуть про численні прильоти

У Харкові та області знову прогриміла низка вибухів. Перед цим у місті оголосили про повітряну тривогу.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Відомо, що востаннє росіяни вночі атакували Харків проти 26 липня.

Зауважте У Чугуєві під завалами Будинку культури виявили тіла 2 людей

На Харківщині знову вибухи

Повітряну тривогу у місті та області оголосили орієнтовно о 4 годині 27 липня. Тільки орієнтовно о 04:32 у місті пролунали вибухи.

Три потужних вибухи пролунали у Харкові. Серія з ще щонайменше трьох вибухів пролунала поза межами міста,

– повідомило Суспільне.

У місцевому телеграм-каналі "Харьков Life" написали, що показали на фото 3 та 2 "прильоти".

"В області пролунало ще кілька вибухів. Пишуть, що спрацювала ППО", – відомо попередньо.

Також люди розповіли, що було орієнтовно 7 "прильотів". Їхній підліт тривав 2 хвилини.

Коротко про атаку на Харківщину

У ніч проти 26 липня росія знову атакувала Харків. Відомо, що ракети влучили в Слобідському районі міста. Російські окупанти пошкодили підприємство, багатоповерховий будинок та автосалон.

Вдовіта 26 липня окупанти вдарили по Чугуєву, що на Харківщині. У місті поцілили в Будинок культури, в якому були люди. На щастя, 4 вдалось врятувати. Проте – 3 мертвих людей рятувальники витягнули з-під завалів, а ще одну людину шукатимуть 27 липня.



Дивіться також – Харків обстріляли з "Гіацинтів": відео