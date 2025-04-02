У Харкові прогримів вибух: по місту завдано 14 ударів "Шахедами"

Росія продовжує атакувати "Шахедами" мирні міста України. Зокрема, увечері 2 квітня ворог в черговий раз атакував Харків.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на Харків

Росія в черговий раз атакувала Харків за допомогою "Шахедів" увечері 2 квітня.

У Харкові вибух – місто знову під атакою "Шахедів". Будьте обережні,

– написав Терехов.

У поліції Харкова закликали не викладати фото та відео влучань.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Пізніше Терехов додав, що за попередньою інформацією росіяни вдарили по сектору Київського району міста, однак інформація потребує уточнення.

"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", – наголосив міський голова.

Об 22:06 Терехов повідомив про повторні вибухи у Харкові. Згодом він додав, що впродовж 40 хвилин по місту завдали 14 ударів.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що влучання "Шахеда" у Київському районі Харкова. На місці прильотів є загоряння. Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня ворог вже атакував Київський район Харкова за допомогою БпЛА "Молнія". Російський дрон влучив у багатоповерхівку, постраждали 5 людей.