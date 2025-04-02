У Харкові прогримів вибух: по місту завдано 14 ударів "Шахедами"
- Увечері 2 квітня Харків знову атакували "Шахедами".
- Міський голова Ігор Терехов закликав бути обережними.
Росія продовжує атакувати "Шахедами" мирні міста України. Зокрема, увечері 2 квітня ворог в черговий раз атакував Харків.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про атаку на Харків
Росія в черговий раз атакувала Харків за допомогою "Шахедів" увечері 2 квітня.
У Харкові вибух – місто знову під атакою "Шахедів". Будьте обережні,
– написав Терехов.
У поліції Харкова закликали не викладати фото та відео влучань.
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Пізніше Терехов додав, що за попередньою інформацією росіяни вдарили по сектору Київського району міста, однак інформація потребує уточнення.
"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", – наголосив міський голова.
Об 22:06 Терехов повідомив про повторні вибухи у Харкові. Згодом він додав, що впродовж 40 хвилин по місту завдали 14 ударів.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що влучання "Шахеда" у Київському районі Харкова. На місці прильотів є загоряння. Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, що раніше цього ж дня ворог вже атакував Київський район Харкова за допомогою БпЛА "Молнія". Російський дрон влучив у багатоповерхівку, постраждали 5 людей.