У Харкові знову прогримів вибух: що відомо
- У Харкові 6 червня ввечері знову пролунав вибух, оголошено повітряну тривогу.
- Міський голова повідомив, що місто атакують авіаційними бомбами, зокрема вчергове є приліт в промзоні Київського району.
У Харкові ввечері 6 червня знову пролунав вибух. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Харкові
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 18:18. Вибух у місті почули о 19:08, до цього Харків уже був під атакою ворога.
Вибух у Харкові,
– написали журналісти Суспільного.
Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог атакує місто авіаційними бомбами.
"Місто атакують ворожі КАБи. Ще один приліт по промзоні Київського району", – зазначив Терехов.
До цього Ігор Терехов також писав про приліт по промзоні у Київському районі. Це сталося приблизно о 18:52.
Повітряні сили ЗСУ наголошували на активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через це була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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