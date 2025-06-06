У Харкові знову прогримів вибух: що відомо

У Харкові ввечері 6 червня знову пролунав вибух. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Дніпрі пролунали вибухи: це була не ворожа атака

Що відомо про вибух у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 18:18. Вибух у місті почули о 19:08, до цього Харків уже був під атакою ворога.

Вибух у Харкові,

– написали журналісти Суспільного.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог атакує місто авіаційними бомбами.

"Місто атакують ворожі КАБи. Ще один приліт по промзоні Київського району", – зазначив Терехов.

До цього Ігор Терехов також писав про приліт по промзоні у Київському районі. Це сталося приблизно о 18:52.

Повітряні сили ЗСУ наголошували на активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через це була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.