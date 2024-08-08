У Харкові прогриміла серія вибухів

Пізно ввечері 8 серпня росіяни знову атакували Україну. Під ударом, на жаль, опинився Харків, там чули вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає не нехтувати власною безпекою та перебувати в укритті або іншому безпечному місці до закінчення повітряної тривоги.

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У Харкові чули вибух

Повітряна тривога у Харківській області лунає ще з 17:36. І через понад 5 годин, орієнтовно о 23:05 з'явилася перша інформація про вибухи, які було чути у місті. Вже о 23:12 там прогриміло знову. О 23:20 кореспонденти Суспільного вкотре повідомили про вибухи.

У Харкові чутно ще одну серію вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Водночас на це відреагували й в поліції Харківської області. "Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102", – написали там.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, ймовірно, було влучання. Однак наразі підтвердження цьому немає. Зокрема, зауважимо, що жодної офіційної інформації від глави ОВА або мера Харкова Ігоря Терехова оприлюднено не було.

