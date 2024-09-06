У Харкові прогримів вибух

У ніч проти 6 вересня мешканців Харкова чули вибух. Станом на 2:00 офіційних коментарів щодо цього від влади не було.

Повідомлення про вибух у Харкові з'явилися у мережі близько 1:46. Повітряна тривога у регіоні триває з 23:34.

Читайте також У Львові чули вибухи: у напрямку області летіли ворожі дрони

Попередня атака росіян

Раніше, о 16:43, повідомляли про вибух за межами міста. Згодом з'ясувалося, що тоді ворог влучив КАБом по одному з населених пунктів Малоданилівської громади, що за 10 кілометрів від обласного центру. За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.

Харків попрощався з молодим медиком

5 вересня у Харкові попрощалися з 21-річним фельдшером Євгенієм Юрком, студентом п'ятого курсу медичного університету. Його життя забрала ворожа атака 1 вересня. Тоді хлопець прибув з колегами-медиками на виклик до ТЦ. У той момент росіяни підступно завдали повторного удару. Євгеній зазнав тяжкої травми голови – лікарі боролися за життя хлопця, але 3 вересня він помер.