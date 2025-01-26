У Харкові прогримів вибух

Росія продовжує завдавати ударів по українській території. Близько 00:55 26 січня у Харкові пролунав вибух.

Ще о 20:35 там оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Харків".

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Що відомо про вибух у Харкові

В ніч на 26 січня Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники. О 00:42 моніторингові канали повідомляли про рух "Шахеда" в напрямку Харкова.

Росія вже не вперше атакує Харківщину. Вдень 25 січня вона вкотре завдала удару по місту. Внаслідок цього у деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російський безпілотник вдарив по Холодногірському району міста. Він повідомив, що фахівці почали працювати над відновленням подачі послуг у домівки харків'ян. А також попередив містян про те, що найближчим часом можливі повторні удари по Харкову.

Незабаром Терехов повідомив про ще один удар по Шевченківському району Харкова. Попередньо, окупанти атакували місто "Молнією". Внаслідок цього постраждали люди та пошкоджено автівки.