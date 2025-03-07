У Харкові пролунала серія вибухів

Вдень 7 березня на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Пізніше в обласному центрі чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Вибухи у Харкові ввечері 7 березня

Серія вибухів пролунала у Харкові близько 16:55. Журналісти припустили, ймовірно, удари були за межами міста.

Зауважимо, тривогу в Харківській області оголосили о 15:23. Пізніше, о 15:29, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях, де оголошено тривогу.

Що саме стало причиною вибухів, достеменно поки невідомо. Станом на 17:10 офіційних коментарів місцевої влади не було.

Додамо, за кілька хвилин до вибухів моніторингові канали писали про пуски КАБів.

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